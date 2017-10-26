شاتم حسن نصر الله في الضاحية يتراجع : ” بعتذر من كعب صباطك يا سماحة السيد .. ابعتني أجاهد بسوريا ” ! ( فيديو )

نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع مصورة تظهر اعتذار المواطن الذي شتم حسن نصر الله على الهواء مباشرة، في الضاحية الجنوبية، يوم الأربعاء.

وكانت منطقة حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، شهدت الأربعاء، توتراً كبيراً على خلفية قيام القوى الأمنية بتنفيذ قرار صادر عن محافظ جبل لبنان، بإزالة المخالفات والتعديات على الممتلكات العامة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصور تظهر مقابلات لقنوات لبنانية مع مواطنين غاضبين، قام أحدهم بشتم حسن نصر الله خلال بث لقناة LBC، حيث قال: “ما أنذروا ولا شي بليلة وضحاها هدموا .. وهلأ باعتين مخابرات الجيش .. إنت يا سماحة السيد كنت عم تدعي للفتنة هي الفتنة حتوقع واتحمل نتائجها يا سيد .. حاج تبعت شباب الحزب تروح تقاتل بسوريا ** أختك على أخت سوريا”.

والخميس، نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع مصورة تظهر الشاتم “علي عبدو شمص” وهو يعتذر من “كعب صباط” نصر الله.

وأكد شمص أنه ليس تاجر مخدرات ولا قاطع طرق، على عكس ما تم اتهامه من قبل موالين للحزب عبر مواقع التواصل بعد شتمه لنصر الله.

وأعلن شمص عن استعداده لـ “الجهاد” في سوريا، تكفيراً عن ذنبه.

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