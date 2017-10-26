فضائح غير مسبوقة في ضاحية حزب الله .. محتجون يشتمون ” السيد حسن نصر الله ” و اتهامات لمسؤوليه بابتزاز النساء جنسياً ( فيديو )

فضائح غير مسبوقة في ضاحية حزب الله .. محتجون يشتمون ” السيد حسن نصر الله ” و اتهامات لمسؤوليه بابتزاز النساء جنسياً ( فيديو )

شهدت منطقة حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، الأربعاء، توتراً كبيراً على خلفية قيام القوى الأمنية بتنفيذ قرار صادر عن محافظ جبل لبنان، بإزالة المخالفات والتعديات على الممتلكات العامة.

وتجمع أصحاب الأكشاك في ساحة الحي احتجاجاً، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، ووصل الاحتقان إلى حد شتم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في سابقة بالضاحية الجنوبية، وسط اتهامات للحزب وللمسؤولين بقطع أرزاقهم.

وأدى قطع الطريق إلى طلب تعزيزات من وى مكافحة الشغب، ونجحت الوساطات لاحقاً بإعادة فتح الطرق وفك الاعتصام وتفريق المحتجين الذين هددوا بالعودة اليه.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصور تظهر مقابلات لقنوات لبنانية مع مواطنين غاضبين، قام أحدهم بشتم حسن نصر الله خلال بث لقناة LBC، حيث قال: “ما أنذروا ولا شي بليلة وضحاها هدموا .. وهلأ باعتين مخابرات الجيش .. إنت يا سماحة السيد كنت عم تدعي للفتنة هي الفتنة حتوقع واتحمل نتائجها يا سيد .. حاج تبعت شباب الحزب تروح تقاتل بسوريا ** أختك على أخت سوريا”.

وإنتشرت مقاطع مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي لأهالي حي السلم وهم ينتقدون الأعمال التي تطال منطقتهم وصلت إلى حد قيام أحد شباب المنطقة بمهاجمة حسن نصر الله وشتمه على الهواء مباشرة.

كما قامت امرأة من أهالي المنطقة بمهاجمة الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى جانب انتقاد نصر الله أيضاً واتهامه بالخذلان، فيما قالت امرأة أخرى إن مسؤولي حزب الله لا يساعدون المرأة المطلقة أو الأرملة إلا بعد أن “يعملو عليها عقد” (زواج عرفي).

وقال “راديو صوت بيروت”، إن تعليقات أهالي حي السلم على الصفحات التابعة للمنطقة ورد فيها العديد من الشتائم والسباب لحزب الله وأمينه العام.