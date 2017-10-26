مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن : ” عفرين ستكون مقبرة للجنود الأترك ” ( فيديو )

قال مدير المرصد السوري “رامي عبد الرحمن”، إن التدخل التركي في شمال سوريا، هدفه عفرين وليس إدلب.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، يوم أمس الأربعاء، أن عفرين ستكون عصية على القوات التركية، خاصة بعد تلقي القوات الكردية تدريبات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف عبد الرحمن: “أعتقد أن عفرين ستكون مقبرة للجنود الأتراك”.

وعن تصريح الرئيس التركي حول انتهاء العملية التركية في إدلب، قال: “أين انتهت العملية وكيف ؟ فدخول الأتراك كان بحماية ومرافقة جبهة النصرة، وهذا يؤكد أن القوات الكردية هي العدو الحقيقي لتركيا، وليس أي أحد آخر”.