واشنطن تصعد ضد عائلة الأسد مجدداً .. وزير الخارجية الأمريكي : ” حكمهم يوشك على نهايته ” !

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، في لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا إن “عهد حكم عائلة الأسد يوشك على نهايته”.

وأكد الوزير أن المسألة هي كيف سيتم ذلك، مؤكداً أن واشنطن تريد سوريا موحدة دون وجود بشار الأسد في السلطة.

وأضاف تيلرسون، بعد لقاء مع دي ميستورا حول سوريا أن “السبب الوحيد لنجاح القوات السورية (قوات النظام) هو الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا”.

وأكد تيلرسون التزام واشنطن بـ”إحياء مسار جنيف للتسوية في سوريا”. (REUTERS)