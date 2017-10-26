واشنطن تصعد ضد عائلة الأسد مجدداً .. وزير الخارجية الأمريكي : ” حكمهم يوشك على نهايته ” !

26 أكتوبر، 2017
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قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، في لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا إن “عهد حكم عائلة الأسد يوشك على نهايته”.

وأكد الوزير أن المسألة هي كيف سيتم ذلك، مؤكداً أن واشنطن تريد سوريا موحدة دون وجود بشار الأسد في السلطة.

وأضاف تيلرسون، بعد لقاء مع دي ميستورا حول سوريا أن “السبب الوحيد لنجاح القوات السورية (قوات النظام) هو الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا”.

وأكد تيلرسون التزام واشنطن بـ”إحياء مسار جنيف للتسوية في سوريا”. (REUTERS)

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3 آراء على “واشنطن تصعد ضد عائلة الأسد مجدداً .. وزير الخارجية الأمريكي : ” حكمهم يوشك على نهايته ” !”

  2. سمعنا كتير هالحكي
    لو بدكم اياه يسقط كان هر من زمان
    بس انتو وملمتكم اسرائيل مكيفين عليه
    لما نسمع هالكلام معناها فركة اذن للحيوان ذنب الكلب .. شكلو ما عم بيسمع الكلام هالكم يوم وزاعجكم

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  3. يعني ممكن نلاقي بشار و عصابته في حاوية الزبالة قريبا ام مجرد كلام لان الغرب و اسرائيل لا يستغني عن العلويين

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