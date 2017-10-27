الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية في تل أبيض ” زليخة عبدي ” : الرقة تحررت بفضل فكر القائد أوجلان

قالت “الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية”، في كري سبي (تل أبيض) زليخة عبدي، إن الرقة تحررت بفضل فكر “القائد أوجلان”.

وقالت وكالة أنباء “هاوار” الكردية، إن “الآلاف من أهالي مقاطعة كري سبي استنكروا التصريحات التي أدلت بها بعض الدول حيال رفع صورة قائد الشعب الكردي في مدينة الرقة، وأكدوا أن الصورة دلالة على أن المنطقة تتحر بفضل فكره وفلسفته”.

ونقلت الوكالة عن بيان لعبدي أنه “منذ بداية الأزمة السورية وفي حال غياب المشروع السياسي لإنهاء الأزمة السورية ووقف نزيف الدم السوري, ووجود مسرحيات إسلامية باسم الحرية والثورة الإسلامية براء منهم لأنهم يعملون ضمن خيارات معادية للشعب السوري”.

وأضافت: “بعد المقاومة التي جرت في كوباني ضد الإرهاب وداعميه وتحرير تل أبيض والهول والشدادي وسد تشرين منبج والطبقة والرقة كل ذلك كان بفضل وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سورية الديمقراطية الأسايش والدفاع الذاتي”.

وتابعت: “تعليق صورة القائد في الرقة يعني أنها تحررت بفضل فكر القائد، وليس في الرقة فقط بل علقت في شمال السوري كلها، حيث أن كل هذه الإنجازات تحققت بفضل وجود فلسفته التي تهدف إلى بناء الإنسانية وحفاظ حريته وكرامته والدفاع عن الأرض والعرض ووحدة الشعب”.

وأكملت: “يجب علينا وبإرادة الشعب أن نرفع صورة المفكر وقائد الأمة الديمقراطية عبدالله أوجلان وهذا الأمر يزعج الأعداء ويسعد الأصدقاء، هذا قرار الشعب ولا يحق للدول الإقليمية التدخل في شؤننا الداخلية فالشعب له حق رفع صورة من يريد”.

ووختمت: “في النهاية باسم شعوب المنطقة نطالب بالكشف عن حالة مفكر الأمة الديمقراطية الصحية، ونطالب بالإفراج عنه من العزلة المفروضة عليه من قبل الدول الداعمة، ونطالب المجتمع الدولي إنصافناً على تضحياتناً ودماء شهدائنا ودفاع عن العالم”.