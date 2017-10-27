الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية في تل أبيض ” زليخة عبدي ” : الرقة تحررت بفضل فكر القائد أوجلان

27 أكتوبر، 2017
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قالت “الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية”، في كري سبي (تل أبيض) زليخة عبدي، إن الرقة تحررت بفضل فكر “القائد أوجلان”.

وقالت وكالة أنباء “هاوار” الكردية، إن “الآلاف من أهالي مقاطعة كري سبي استنكروا التصريحات التي أدلت بها بعض الدول حيال رفع صورة قائد الشعب الكردي في مدينة الرقة، وأكدوا أن الصورة دلالة على أن المنطقة تتحر بفضل فكره وفلسفته”.

ونقلت الوكالة عن بيان لعبدي أنه “منذ بداية الأزمة السورية وفي حال غياب المشروع السياسي لإنهاء الأزمة السورية ووقف نزيف الدم السوري, ووجود مسرحيات إسلامية باسم الحرية والثورة الإسلامية براء منهم لأنهم يعملون ضمن خيارات معادية للشعب السوري”.

وأضافت: “بعد المقاومة التي جرت في كوباني ضد الإرهاب وداعميه وتحرير تل أبيض والهول والشدادي وسد تشرين منبج والطبقة والرقة كل ذلك كان بفضل وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سورية الديمقراطية الأسايش والدفاع الذاتي”.

وتابعت: “تعليق صورة القائد في الرقة يعني أنها تحررت بفضل فكر القائد، وليس في الرقة فقط بل علقت في شمال السوري كلها، حيث أن كل هذه الإنجازات تحققت بفضل وجود فلسفته التي تهدف إلى بناء الإنسانية وحفاظ حريته وكرامته والدفاع عن الأرض والعرض ووحدة الشعب”.

وأكملت: “يجب علينا وبإرادة الشعب أن نرفع صورة المفكر وقائد الأمة الديمقراطية عبدالله أوجلان وهذا الأمر يزعج الأعداء ويسعد الأصدقاء، هذا قرار الشعب ولا يحق للدول الإقليمية التدخل في شؤننا الداخلية فالشعب له حق رفع صورة من يريد”.

ووختمت: “في النهاية باسم شعوب المنطقة نطالب بالكشف عن حالة مفكر الأمة الديمقراطية الصحية، ونطالب بالإفراج عنه من العزلة المفروضة عليه من قبل الدول الداعمة، ونطالب المجتمع الدولي إنصافناً على تضحياتناً ودماء شهدائنا ودفاع عن العالم”.

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5 آراء على “الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية في تل أبيض ” زليخة عبدي ” : الرقة تحررت بفضل فكر القائد أوجلان”

  1. وين هي كري سبي؟ بعدين من هي يلي عم تحكي؟ بعلمي ما في بيت عبدي بتل أبيض…. بعدين مين أوجلان؟ … هو مو تركي الجنسية …. خيو لخبيطة …. كري سبي أحسن شي….

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  4. منذ ان عرف الناس اسم اوجلان لم يكن سوى ارهابياً وقاتلاً مأجوراً وقد رماه حافظ الاسد خارج الحدود لمجرد ان حشدت تركيا عدة الاف من الجنود على الحدود السورية ووقع بيد المخابرات التركية كفأر في مصيدة وقد انهار منذ الساعات الاولى لاعتقاله وادلى باعترافات ذليلة تدل على جبنه ونذالته
    ولس ادري كيف يصبح كل الجبناء والفارغين فكرياً ابطالا ومفكرين في سوريا امثال حافظ الاسد مهزوم حزيران قائداً خالداً وابنه المعتوه الذي دمر بلداً بكامله قائد اصلاح وبناء والان يسبح هؤلاء الامعات والارهابيين بحمد اوجلان كما تفعل هذه النكرة وقبلها من يسمى حميدي الجربا واحمد الجربا

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  5. أي قائد هذا الطرطور الذي رأيناه يرتجف كالجرذ حين اعتقلته المخابرات التركية على متن طائرة في تنزانيا؟ وعن أي شعب تتحدثين يا زليخة؟ هل استشرتم الأغلبية العربية عن إجراءاتكم الأحادية العنصرية؟ تل أبيض صار اسمها كري سري وعين العرب كوباني؟ إن للباطل جولة!

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