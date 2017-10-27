السعودية .. أول دولة في العالم تمنح الجنسية لـ ” روبوت ” ! ( فيديو )

27 أكتوبر، 2017
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شهد مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في #الرياض حوارا طريفا مع ” #صوفيا أول روبوت بالعالم يمنح الجنسية #السعودية .

وفي مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، يخاطب مقدم الجلسة المخصصة لمناقشة دور الروبوت في مدينة #نيوم الجديدة، صوفيا، وفق ما نقلت قناة العربية السعودية: “على حد علمي أنت أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية وجواز السفر”.

وترد صوفيا مبتسمة: “وأنا فخورة بذلك.. إنها خطوة تاريخية”.

و “صوفيا” هي بادرة رمزية لمستقبل مشروع مدينة “نيوم” الذي أعلنه الأمير السعودي محمد بن سلمان، في افتتاح المؤتمر، ومن المتوقع أن يلعب الروبوت دورا أساسيا في إدارة هذه المدينة التي ستعتمد في تخطيطها على أحدث تكنولوجيا العصر.

 

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رأي واحد على “السعودية .. أول دولة في العالم تمنح الجنسية لـ ” روبوت ” ! ( فيديو )”

  1. هذا اللي شاطرين فيو الدول العربيه … اي شيء مما فيو مجهود ولا بحث علمي ولا ضراب السخن … اللهم نسألك الحكام الصالحين لأنه من 100 سنه مفقودين

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