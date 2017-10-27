اللاذقية : تحذيرات من ” عطر سام ” يسبب الوفاة !

حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، من انتشار نوع من أنواع العطور القاتل اسمه “ريلاكس” في أسواق اللاذقية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، الخميس، أن عطر “ريلاكس” ينتشر في عدّة دول عربية منها الجزائر، ومصر، والعراق، والسودان، والكويت، والبحرين، ولبنان، أدى إلى عدّة حالات وفاة.

وأضافت: “تحركت الوزارة وأصدرت التحذير بعد أن وجهت محافظة اللاذقية كتابا إليها سلّطت فيه الضوء على ملاحظة انتشار عدّة أشخاص في المدينة، يجولون في الحدائق ويحملون حقائب، ويزعمون أمام زبائنهم بأنهم باعة عطور، محذّرةً من أن يكونوا من الأشخاص الذين يسوّقون لهذا العطر القاتل”.