حماة : مدير مدرسة يطرد 30 طالب بكالوريا بسبب ” قبضة باب ” !

قالت وسائل إعلام موالية، إن مدير مدرسة، قام بفصل العشرات من طلاب البكالوريا، لسبب غير متوقع.

وذكرت “قناة شامنا” التابعة للنظام، يوم الاثنين (23/10)، أن مدير “مدرسة ثانوية علي للبنين داخل مدينة السلمية أقدم على فصل 30 طالباً من الثالث الثانوي العلمي بسبب خلع قبضة الباب للصف الخاص بهم”.

ونقلت عن أحد الطلاب قوله، إن “مدير المدرسة قام بالاجتماع معنا في ساحة المدرسة بعد أن جعلنا ننتظر في الساحة لمدة تزيد عن الساعة .. وقال لنا ألا يعودوا إلى الدوام حتى نقوم بشراء قبضة جديدة للباب”.

وأوضح الطالب أن المدير قام بصرف جميع الطلاب البالغ عددهم 30 طالباً إلى منازلهم بعد كسرهم للقبضة.

وأضاف طالب آخر: “هل من المعقول أن يتم حرمان 30 طالباً من الدروس ودخول المدرسة بسبب قبضة باب والتي تعرضت للخلع من قبل شخص مجهول”.

ولم يذكر المصدر اسم المدير، كما لم يذكر ما إذا كان الطلاب قد أحضروا “قبضة بديلة”، وعادوا إلى مدرستهم.