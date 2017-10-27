سوري يفوز بجائزة ” أفضل طالب أجنبي ” في جامعة ألمانية

حصل طالب طب أسنان سوري، على جائزة أفضل طالب أجنبي، في جامعة “فيتن / هيرداكه”، في ألمانيا.

وقال الموقع الإلكتروني المتخصص بمجال طب الأسنان “ZWP”، يوم الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطالب السوري “جيم عيسى” استحق جائزة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (داد)، تقديراً لسجله الأكاديمي الجيد، والتزامه بمساعدة اللاجئين والقيام بنشاطات الترجمة الشفوية.

وقد تم منح عيسى (23 عاماً) الجائزة من الجامعة الواقعة في ولاية شمال الراين- فيستفاليا، وتسلم الطالب، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2013، الوثيقة من نائب رئيس الجامعة، يان إهلرز، في حفل الاستقبال السنوي للطلاب الأجانب.

وبالإضافة لإنجازاته الأكاديمية، فإن عيسى نشط في مجال مساعدة اللاجئين، خصوصاً بخدمات الترجمة الفورية.

وقال رئيس قسم طب وجراحة الفم والوجه والفكين في الجامعة فيتن / هيرداكه، شتيفان تسيمر: “يسعدني أن نستقبل أشخاصاً مثل السيد عيسى في جامعتنا ونقدم لهم فرصة مستقبلية، وبالطبع، أنا فخور أيضاً بأنه لدينا مثل هؤلاء الشبان في صفوفنا، الذين يتطوعون في الأعمال المجتمعية، بالإضافة إلى دراستهم، (عكس السير دوت كوم) إن هذا يتوافق مع المبادئ التوجيهية لجامعتنا، ويساهم في المجتمع”.

وتمنح هذه الجائزة، التي يضاف إليها مبلغ 1000 يورو، للطلاب الأجانب المتميزين، وتحسب النقاط بناء على إنجازاتهم الأكاديمية بالإضافة إلى عملهم في المجال الاجتماعي أو الثقافي.

وتمنح جائزة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، من قبل كل جامعة ألمانية، ولمرة واحدة في العام، ولا يمكن منح هذه الجائزة إلا للطلاب الأجانب المسجلين في إحدى المؤسسات التعليمية العليا في ألمانيا.

المصدر : ZWP