صحيفة تركية : اعتقال ” عصابة سورية ” تقوم ببيع المخدرات لطلبة المدارس في إسطنبول

اعتقلت قوات الأمن التركي في مدينة اسطنبول، عصابة مؤلفة من 18 شخصاً، بينهم 16 سورياً، كانوا يقومون بترويج المواد المخدرة لطلبة المدارس الثانوية، في مدينة اسطنبول.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ معلومات وصلت لمديرية الأمن العام في مدينة إسطنبول، تفيد بوجود عصابة تقوم بترويج المواد المخدرة لطلبة الثانوية في المدينة، وبناء على هذه المعلومات تحركت القوات الأمنية، واعتقلت أحد الأشخاص أثناء قيامه ببيع هذه المواد للطلبة، أمام إحدى الثانويات.

وتابعت الصحيفة أنّه “عند التحقيق مع المروّج في مديرية الأمن العام، تبيّن أنّه يتبع لإحدى العصابات في المدينة، وعند مداهمة العناوين التي حصلت عليها، اعتُقلَ 12 فرداً منهم في حي الفاتح، إضافة إلى 6 آخرين في حي زيتون بورنو”.

وخلال العملية تم ضبط 3.5 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدّر، إضافة إلى 2306 حبة مخدّرة، كما ضبطت قوات الأمن داخل مقرّي العصابة مبلغ 23 ألف ليرة تركية، إضافة إلى 3415 دولار أمريكي، 80 يورو، ومسدساً واحداً.

وبعد الاستماع لأقوال أفراد العصابة، تبيّن بأنّ شبكة ترويج المخدرات هذه تعمل تحت إمرة السوري (محمد.س) البالغ من العمر 43 عاماً، بالتعاون مع كل من (يامن عزيز 23 عاماً)، والمغربيّة (فاطمة الطيار 19 عاماً)، حيث تمّ تحويلهم برفقة بقية أفراد العصابة إلى النيابة العامة، بعد الانتهاء من عملية التحقيق في مديرية الأمن العام.