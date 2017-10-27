” صعوبة تحمل تكاليف مسكن و الحصول على عمل ” تدفع شباناً سوريين للنوم تحت جسر في اسطنبول ( فيديو )

تداولت وسائل إعلام التركية، مقطعاً مصوراً، لأربعة شبّان سوريين في مدينة اسطنبول، يلتحفون “البطانيات” تحت جسر ميدان تقسيم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة إيجار منزل في المدينة.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ماترجم عكس السير، أن الشبان الأربعة اتخذوا من أسفل الجسر مكاناً لمبيتهم ليلاً على الرغم من انخفاض درجات الحرارة مؤخراً، وتحدث أحدهم قائلاً: “لانملك سكناً، ولهذا نقيم هنا، لو كان لدينا عمل لما بقينا في هذا المكان”.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال ساعات الصباح الأولى أحضر شاب خامس الطعام للشبان الأربعة، وأيقظهم فرداً فرداً، وتبيّن أنه عراقي الجنسية، وكان يعمل شرطياً، إلا أن الظروف التي تعيشها بلاده، اضطرته للجوء إلى تركيا، وقال: “أعمل هنا كنادل في مطعم، وجئت لإحضار الطعام للشبان السوريين”.

وأضافت الصحيفة أن الشاب العراقي يقدم المساعدة للشبان السوريين بما يتوفر لديه من طعام وغير ذلك، بين الحين والآخر.