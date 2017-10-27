طفل يرضع من أمه المقتولة .. جريمة تهز الرأي العام في روسيا

هزت جريمة قتل الرأي العام في #روسيا ، بعد أن عثر المحققون على رضيع وهو على صدر أمه التي قتلت في ظروف غامضة منذ أيام فيما كان شقيقه الأكبر( 3 سنوات) في حالة يرثى لها.

وقضى الطفلان عدة أيام في الشقة مع جثة أمهما البالغة من العمر 26 عاما، وأبلغ مصدر في هيئات إنفاذ القانون في مدينة بوغولما بجمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، أنه تم العثور على الضحية ليلة الخميس الماضي، بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز عن موقع “قازان فيرست” الروسي.

وقال الموقع إن الأخصائيين الاجتماعيين حضروا إلى منزل هذه العائلة، بعد أن اتصل بهم جيرانها، وأخبروهم أن اللقاء الأخير مع العائلة كان منذ 23 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، حيث زارهم خليل الأم الذي يعيش معها في منزل واحد، وترك لديهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، وطلب منهم رعايتها بعض الوقت، إلا أن أحدا لم يحضر.

وحضر الأخصائيون الاجتماعيون إلى الشقة التي تعيش فيها الأم، ووجدوها ميتة وبجانبها طفلين أحدهما كان معلقا بصدرها والآخر في حالة مزرية نتيجة الجوع وعدم الاهتمام لعدة أيام.

وبعد معاينة الجثة تبين عدم وجود أي آثار لعنف أو تعذيب أو طعن على جسد الأم المتوفاة التي بقي الطفل يرضع من صدرها رغم وفاتها في حادثة أثارت دهشة المحققين الذين ينتظرون نتائج التشريح الذي يعتقدون أنه سيكشف النقاب عما إذا كانت هذه الأم قد تسممت بجرعة زائدة من المخدرات، أو قتلت بالسم الذي قد يكون خليلها قد وضعه لها، لانه اختفى من المكان ولم يعثر له على أثر بعد.