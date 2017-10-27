قدري جميل : سوريا ليست بلداً كبيراً .. ” كيف يمكنها تحمل الفيدرالية لتبقى موحدة ؟ “

قال، قدري جميل، رئيس ما يعرف بـ “منصة موسكو” إن وفد المعارضة الموحد يجب أن يكون عادلاً في حال تشكيله.

وأكد جميل، في تصريحات لشبكة “رووداو” الكردية، السبت، أن “هناك تقديرات حول موعد مؤتمر الرياض القادم، ولكن ليس هناك موعد نهائي ولم توجه دعوات حتى الآن لكي نحدد موقفنا منه”.

وأضاف: “نحن كنا منذ البداية مع تشكيل وفد واحد للمعارضة، ولكن تشكيل مثل هذا الوفد يجب أن يكون بشكل عادل، ويأخذ بعين الاعتبار الأوزان الحقيقية لكافة القوى، وفيما يخص مؤتمر جنيف القادم، فهو عبارة عن مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية بوفد واحد للمعارضة كما يفترض، وسيتم بحث نقاط كثيرة مطروحة سابقاً، وستطرح لاحقاً، من ضمنها الدستور”.

وتابع: “لدينا تصوراتنا حول الدستور الجديد، وهدفه عملياً هو أن سوريا دولة موحدة ديمقراطية تعددية، وأن تكون سلطة المركز فيها قوية، ولكي تكون قوية يجب أن تفوض صلاحيات واسعة للمناطق لإدارة ذاتها في أمورها المحلية، ولكن القضايا الكبرى المتعلقة بالدفاع والخارجية والأمن والسياسات الاقتصادية والمالية العامة يجب أن تكون مركزية، لأن إضعاف سلطة المركز إلى الحد الأدنى يمكن أن يؤدي إلى تفتيت الدولة، ونحن نريد تطوير الدولة”.

منوهاً إلى أن “الصيغة الأمثل التي يجب البحث عنها تقع بين المركزية واللامركزية، وما كان سائداً إلى الآن كان مركزية مبالغاً بها، وهو ما أضر بالتطور والديمقراطية وسمح للفساد بالانتشار، ونحن نريد تفويض صلاحيات من المركز للأطراف بشكل واسع لكي يشارك الشعب بكافة العمليات، وهذا لا يضعف المركز بل يقوية، لأنه يجب أن يلتفت لمهامه الكبرى التي تشمل كافة أنحاء البلاد”.

وعن الفيدرالية قال: “الفيدرالية هي طرح طرف من الأطراف في سوريا، وهناك قضايا هامة في الجوهر بموضوع الفيدرالية ويجب أخذها بعين الاعتبار، ولكن يجب بحث هذا الموضوع مع كل السوريين، والشيء الأهم في نهاية المطاف هو أن سوريا ليست بلداً كبيراً، والتنوع فيه واسع جداً أكثر من العراق، وعليه كيف يمكن أن تتحمل سوريا الفيدرالية لكي تبقى موحدة؟”.

وختم: “أنا أتفهم أن الذين يطالبون بالفيدرالية متخوفون من المركز بدرجة مبالغ بها، ولكن يجب إعادة النظر في هذا الموضوع”.