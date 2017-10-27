قوات سوريا الديمقراطية تسلم ” مطار منغ ” في ريف حلب للقوات الروسية ( فيديو )

قالت وسائل إعلام موالية، إن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، انسحبت من مطار منغ، بريف حلب الشمالي، وسلمته للقوات الروسية.

وعرضت قناة “الميادين” تقريراً مصوراً بعنوان “الكرد استبقوا تقدم الأتراك إليهم بتسليم مطار منغ الى الروس”.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله، الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من المطار، و”سلمتهُ للجيش الروسي الذي رفع الأعلام الروسية في المطار”.

وقال ناشطون معارضون إن العلم الروسي تم رفعه في المطار، وأضاف آخرون أن روسيا استقدمت عناصر من “لواء القدس” التابع لجيش النظام، للمطار، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وكانت وحدات الحماية الكردية سيطرت على المطار في شباط من العام الماضي، بدعم من الطيران الروسي، وفق تأكيدات ناشطين من المنطقة، بعد معارك مع الفصائل المعارضة.

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