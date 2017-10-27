قوات سوريا الديمقراطية تطلق النار على مظاهرة لمدنيين في الرقة ( فيديو + صور )

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، أطلقت النار على مدنيين خرجوا بمظاهرة في مدينة الرقة.

ونشر المرصد، يوم الخميس، مقطعاً مصوراً بعنوان “مظاهرة في مدينة الرقة لأول مرة بعد إعلان السيطرة على المدينة وجرحى في إطلاق نار من قبل القوات المسيطرة عليها”.

وقال ناشطو “الرقة تذبح بصمت”، إن الفيديو يظهر مظاهرة لأهالي حي المشلب، فرقتها “قسد” بالرصاص، ويظهر عدداً من المتظاهرين المصابين.

ووفق المصدر ذاته، فقد خرجت مظاهرة على أطراف حي المشلب، الخميس، تطالب “قسد” بالسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم بالحي، حيث أن الألغام أزيلت منه منذ فترة طويلة، ورغم ذلك لم يسمح لهم بالعودة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل “قسد” حول ما حصل، حتى لحظة تحرير الخبر (11.30).