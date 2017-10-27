مسؤول نظامي : الحكومة تسببت بالضرر لأكثر من 150 ألف عائلة و آلاف المعامل في حلب

مسؤول نظامي : الحكومة تسببت بالضرر لأكثر من 150 ألف عائلة و آلاف المعامل في حلب

كشف أمين سر غرفة صناعة حلب (سلطات النظام)، خلدون سكر، عن تضرر أكثر من 150 ألف عائلة في مدينة حلب يعمل معيلوها في قطاع النسيج نتيجة “الإجراءات الحكومية والقرار الذي يسمح باستيراد الأقمشة على الرغم أنها منتجة محلياً”.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن سكر قوله، إن هناك أكثر من 5567 معمل نسيج إضافة إلى 5000 معمل ألبسة جاهزة في محافظة حلب جميعها تضررت من خلال هذا القرار مما يهدد مصير أكثر من ربع مليون عائلة في قطاع النسيج والألبسة.

وأكد سكر (الأخير من الخلف في الصورة) أن عشرات معامل النسيج في حلب قد توقفت عن العمل والإنتاج خلال الفترة الماضية في مختلف المناطق الصناعية بالإضافة لعزوف عدد كبير من أصحاب المعامل الأخرى عن متابعة إصلاحها وتأهيلها لمعاودة العمل والإنتاج وذلك على خلفية التداعيات السلبية للقرار المتخذ مؤخراً والذي اعتبر الأقمشة من مدخلات الإنتاج إضافة إلى ارتفاع الغزول القطنية في القطاع العام المنتجة محلياً.