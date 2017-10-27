نائب رئيس برلمان بشار الأسد يفشل في إكمال مسلسله الجديد بسبب إضراب الممثلين !

قالت مجلة مختصة بأخبار الفن والفنانين، الأربعاء، إن المخرج السوري، ونائب رئيس برلمان بشار الأسد، نجدت أنزور توقف عن تصوير أحد مسلسلاته، بسبب إضراب الممثلين.

وذكرت مجلة “لها” أن أنزور “توقف عن تصوير مسلسله الجديد وحدن من تأليف الكاتبة ديانا كمال الدين ومن إنتاج سورية الدولية للإنتاج الفني، بسبب عدم دفع الشركة المنتجة المستحقات المالية للفنانين والتأخير والمماطلة في ايفائها”، وعنونت المجلة خبرها بـ : “نجوم مسلسل سوري يضربون عن التصوير بسبب الأجور”.

وأضافت أن “العمل في حالة من الإضراب مع بقاء نحو 4 أيام على الانتهاء من التصوير، ما دفع أنزور الى قطع التصوير بقرية الغيضة في ريف السويداء الى حين تقاضي الفنانين اجورهم”.

والعمل، الذي يبدو أنه استمرار للبروبغندا الفنية المروجة لرواية النظام حول ما يحصل في سوريا، من بطولة الممثلين سليم صبري، فايز قزق، نادين خوري، مرح جبر، أمانة والي، مجد فضة، سوسن ميخائيل، لجين اسماعيل، لوريس قزق، رشا رستم، عامر العلي ورشا بلال وسواهم”.