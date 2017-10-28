ألمانيا : أحد آخر الأطباء المهجرين من حلب يروي مشاهداته الأخيرة المرعبة في المدينة

روى طبيب سوري بعض المشاهد التي عاصرها كجراح، تحت القصف في مدينة حلب.

وقالت شبكة “بايريشه روندفونك” الألمانية، الأربعاء (25/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن جراح الأوعية السوري، أيمن الشيخ، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يعمل على الحدود التركية السورية في إدلب، موجود حالياً في زيارة لأوروبا، بدعوة من المجمع الطبي السوري الأمريكي.

ويعد أيمن أحد آخر الأشخاص الذين هُجروا من حلب، في كانون الأول من عام 2016، حيث تعرض الجراح وعاصر الكثير من المواقف الصعبة، ومنها قصف المستشفيات، حيث تم قصف المستشفى الذي يعمل فيه بحلب أكثر من مرة، أثناء إجرائه لعمليات جراحية.

وفي الوقت الأخير من سيطرة الفصائل المعارضة على حلب، أصبح يتنقل من مستشفى إلى آخر، إلى أن بقي مستشفى واحد قيد العمل، بعد تدمير بقية المستشفيات، من قبل طائرات النظام وروسيا.

وقال أيمن: “المستشفى الوحيد تعرض لقصف جوي يومي، عندما نسمع أصوات الطائرات أو القنابل الأولية، نلجأ فوراً إلى الطوابق السفلية، ونبقى هناك إلى أن ينتهي القصف”.

وبعد تهجيره قسراً، انتقل الطبيب للعمل في إدلب، وعبر عن تخوفه من أن يتكرر سيناريو حلب هناك.

ويرى الشيخ أن إحدى أكبر المشكلات، هي أن العديد من المرضى والجرحى، يرفضون تلقي العلاج في المستشفيات، تخوفاً من الغارات الجوية.

وأردف أيمن قائلاً بأن الحرب لن تنتهي بسوريا عندما تنتهي داعش فالأمر أكبر من ذلك، وذلك اليوم مازال بعيداً.

وأضاف أيمن: “هذه الحرب يجب أن تتوقف، يجب أن نسعى لإعادة المهجرين إلى وطنهم، وأن نأسس رعاية صحية لهم على الأقل”.