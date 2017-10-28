أمريكا : قتلنا 786 مدنياً في سوريا و العراق .. و حررنا 7 ملايين

أقر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (الدولة الإسلامية) «داعش» في سورية والعراق بقيادة الولايات المتحدة (الخميس) بمقتل 51 مدنياً إضافياً بضربات جوية، ما يرفع إجمالي الضحايا إلى «ما لا يقل» عن 786 مدنياً في ثلاثة أعوام.

وأوضح التحالف في بيان أنه أنهى في أيلول (سبتمبر) درس 127 بلاغاً عن احتمال سقوط ضحايا مدنيين، اعتبرت 105 منها أنها تفتقر إلى الصدقية وستة بلاغات سبق أن تم درسها.

في المقابل، أفاد التحالف بأن الصدقية تنطبق على 16 بلاغاً تشمل عمليات قصف بين 17 شباط (فبراير) و20 آب (أغسطس) 2017 وخلفت مقتل 51 مدنياً إضافياً.

وقالت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط في بيان: «حتى اليوم، واستناداً إلى معلومات متوافرة، يرجح (التحالف) أن ما لا يقل عن 786 مدنياً قتلوا في شكل غير متعمد بضربات للتحالف» منذ بدء حملته على تنظيم الدولة الإسلامية في آب 2014.

وحتى نهاية أيلول، فإن 519 بلاغاً كانت لا تزال قيد الدرس.

وشن التحالف في ثلاثة أعوام 27 ألفاً و566 ضربة على «داعش» أدت إلى ألف و266 بلاغاً عن احتمال سقوط مدنيين. لكن 194 فقط من هذه البلاغات اعتبر أنها تحظى بصدقية.

إلى ذلك، أكدت قيادة القوات الأميركية أن العملية الدولية أتاحت حتى الآن استعادة 95 في المئة من المناطق التي كان سيطر عليها المتطرفون، ما أدى الى «تحرير 6.9 مليون من السوريين والعراقيين».

وذكر البيان أن قوات الأمن العراقية التي قام التحالف بتدريب 120 ألف عنصر منها، خسرت خلال معركة استعادة الموصل بين تشرين الأول (أكتوبر) العام 2016 وتموز (يوليو) 2017 ما بين 1200 و1500 من عناصرها، فضلاً عن إصابة حوالى ثمانية آلاف.

من جهة أخرى، خسرت «قوات سورية الديموقراطية»، حوالى 1100 من مقاتليها في المواجهات ضد تنظيم الدولة الإسلامية. (AFP)