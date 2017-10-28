بعد 5 سنوات من تصريح مماثل .. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية : أيام بشار الأسد باتت معدودة ( فيديو )

بعد 5 سنوات من تصريح مماثل .. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية : أيام بشار الأسد باتت معدودة ( فيديو )

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، إن بشار الأسد “فقد شرعيته منذ وقت طويل” وإن “أيامه معدودة بالتأكيد”.

وأوضحت ناورت في تصريحات لقناة “الحرة”، الجمعة، أن أمريكا تعتقد أن “الشعب السوري لن يريد أن يقوده الرجل المسؤول هو ونظامه عن قتل الكثير من المدنيين الأبرياء ومهاجمة شعبه بالغازات السامة”.

وأضافت أن تدخل روسيا في سوريا ساعد في “إنقاذ الأسد ونظامه”، إلا أنها أكدت أن “بالإمكان العمل مع روسيا لتحديد رؤية جديدة ومستقبل جديد لسوريا”.

ويأتي هذا التصريح بعد 5 سنوات من تصريح مطابق للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وكان أوباما أعرب في تشرين الأول من العام 2012، عن ثقته بأن أيام بشار الأسد باتت معدودة وشدد على أن السوريين هم الذين سيحددون مستقبلهم بأنفسهم.