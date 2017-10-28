” تجاوز رفضه الاعتراف بنظام الأسد ” .. مصادر إعلامية لبنانية : سعد الحريري يعين سفيراً للبنان في دمشق !

قال موقع “ليبانون ديبايت” اللبناني، السبت، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري “تجاوز كلامه المتضمن رفضاً للاعتراف بشرعية نظام بشار الأسد، مبادراً إلى توقيع قرار تعيين السفير اللبناني الجديد بدمشق، سعد زخيا، ثمّ أرسل القرار مذيلاً بتوقيع الحريري فردّت الحكومة السورية بالموافقة عليه”.

وأضاف الموقع: “سيستلم السفير الجديد مهامة في الأوّل من الشهر القادم باستقبال تسلّم وتسليم رسميّ سوري، إذ سيجري استقبال السفير الجديد عند نقطة المصنع ثمّ إلى قصر المهاجرين حيث سيُسلّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري بشار الأسد ثمّ ينتقل إلى مقرّ السفارة اللبنانيّة في دمشق على أن يجري تسلّم وتسليم بينه وبين كريمة الرئيس نبيه برّي، فرح برّي، التي تقوم بمهام القائم بأعمال السفارة اللبنانيّة هناك”.