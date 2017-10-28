دير الزور : أمريكا تخطط للسيطرة على البوكمال .. لترسيخ المنجزات في حقل العمر النفطي

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي لمكافحة “داعش”، الذي تقوده واشنطن، رايان ديلون، اليوم السبت، أن قوات التحالف تعد هجوما على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور في سوريا ، التي وفقا للعديد من المؤشرات يتواجد فيها أغلبية قادة تنظيم داعش الإرهابي .

وقال ديلون لوكالة سبوتنيك الروسية: “ينبغي أن نرسخ المنجزات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية بحقول العمر النفطية (بمحافظة دير الزور) ومواصلة تنظيف المنطقة التي لا تزال خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية ومن ثم الإعداد للهجوم على مدينة البوكمال ، التي وفقا اعتقادنا يوجد فيه غالبية قادة داعش “.

ووفقا له، فبعد الموصل والرقة، تبقى مدينة البوكمال “أهم معقل للإرهابيين”.