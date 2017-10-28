رئيسة الجناح السياسي لـ ” قسد ” : تركيا تعادي الشعب السوري .. و أدعو النظام لإطلاق عملية سياسية حقيقية

دعت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، النظام السوري لإطلاق عملية سياسية حقيقية محذرة من أن عكس ذلك سيعود على النظام وكل سوريا بنتائج عكسية، كمد طالبت القوى الإقليمية وخاصة تركيا للانسحاب من كامل الأراضي السورية.

جاء ذلك، بحسب وكالة “هاوار” الكردية، على هامش مشاركتها في المؤتمر التأسيسي للمجلس التشريعي لمنطقة الطبقة يوم الأربعاء الفائت.

وطالبت الرئيسة المشتركة “القوى الاقليمية المتدخلة في سوريا بالكف عن ممارساتها وبالانسحاب من الخارطة السوريا ولاسيما الدولة التركية التي تعادي الشعب السوري وتحاول تنفيذ مشاريعها التوسعية الاقليمية في سوريا”.

ودعت إلهام أحمد، بحسب الوكالة “النظام السوري لإطلاق عملية سياسية حقيقية وخصوصا بعد تحرير الرقة لإيجاد حل للأزمة السورية .. انتهاج النظام لسياسة مغايرة سيعود عليه وعلى سوريا برمتها بنتائج عكسية”.