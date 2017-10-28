ضربته و وصفته بـ ” الحيوان ” .. فيديو اعتداء امرأة على عنصر أمن في اللاذقية ينتشر على نحو واسع ( فيديو )

ضربته و وصفته بـ ” الحيوان ” .. فيديو اعتداء امرأة على عنصر أمن في اللاذقية ينتشر على نحو واسع ( فيديو )

تداولت صفحات وشبكات إخبارية ووسائل إعلام موالية، على نحو واسع، مقطعاً مصوراً يظهر قيام امرأة بضرب عنصر نظامي في اللاذقية، لأسباب مجهولة.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الحادثة وقعت خلال تكريم حارس منتخب بشار الأسد لكرة القدم “ابراهيم عالمة”، وماراثون اللاذقية الذي ترعاه وزارة السياحة.

ويظهر الفيديو قيام المرأة بضرب العنصر ووصفه بالحيوان، بالقرب من المنصة التي تشهد التكريم.

ولم يقم العنصر بالرد على المرأة، واكتفى بإبعادتها عنه، فيما لم تذكر المصادر الموالية التي تناقلت المقطع المصور، الأسباب التي دفعت المرأة للقيام بذلك.