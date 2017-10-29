ألمانيا : محاكمة عراقي و سوري بتهمة اغتصاب قاصر

يواجه لاجئان، سوري يبلغ من العمر عشرين عاماً، وعراقي يبلغ من العمر 27 عاماً، عقوبات مشددة، فيما لو أدينا أثناء المحاكمة، بتهمة اغتصاب طفلة.

وقالت صحيفة “شتوغارتر تسايتونغ” الألمانية، الأربعاء (25/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشابين اللذين فرا من سوريا والعراق إلى ألمانيا، كانا قد اغتصبا في الثامن من شهر أيار، طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، في مأوى اللاجئين، في مدينة إسلنغ، جنوبي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن الاثنين نفيا تهم الاعتداء الجنسي الخطير على الطفلة، وتهم التسبب بضرر جسدي خطير.

وطبقاً لما ذكره الادعاء، فإن الشاب السوري التقى الفتاة فى محطة القطار، واقنعها بالتوجه إلى مسكن اللجوء، وهناك قام وشريكه العراقي البالغ من العمر 27 عاماً بسحبها إلى غرفة صديق، ودفعها نحو السرير من دون إرادتها.

وعلى الرغم من أن الفتاة قد رفضت وقالت مراراً وتكراراً “لا” و “توقف”، إلا أنه قام باغتصابها في حين كان العراقي ممسكاً بها مثبتاً إياها على السرير، وقام باغتصابها أيضاً.

وذكرت الصحيفة أنه خوفاً من التعرض لسوء المعاملة من قبل طالبي اللجوء الآخرين، فإن الضحية لم تجرؤ على طلب المساعدة.

وقال المتهم السوري إنه قد قبّل الفتاة، التي كانت على علاقة حب معه، والتي أرادت الزواج منه، مرة واحدة على خدها فقط، وقال إنه قبل بضعة أسابيع من الحادثة، أبلغ والدا الفتاة عنه، ولم يعلم سوى من الشرطة أنها تبلغ من العمر 12 عاماً.

وأضاف الشاب أنه لم يكن في الثامن من أيار مع الفتاة في سكن اللاجئين، لأن ذلك لم يكن ممكنا، لأنه قد صدر بحقه منع دخول المسكن، وأن هناك 400 شخص في المسكن، مضيفاً: “كيف يمكنني الدخول معها دون أن يراني أحد؟”.

أما صديقه العراقي فقد أكد أنه “لا علاقة له بالمسألة”، كما قال محاميه في بيان أمام القاضي.

وقال العراقي إنه لا ينكر وجوده مع السوري والفتاة في الغرفة، وقد كان صديقه السوري مسروراً مع الفتاة، “التي كانت مجنونة به” في السرير السفلي، وراء الستارة، لكنه لم يعتقد أنهما كانا ينامان معاً.

وختم المتهم العراقي بالقول إنه تذكر أن الجزء العلوي من جسمها فقط كان مكشوفاً، فيما تستمر إجراءات المحاكمة.

يذكر أن الشاب السوري تحرش بامرأة العام الماضي، وقام بتهديد حارس أمن مستخدماً سكيناً، في مسكن اللاجئين، بعد أن أصدر بحقه منع دخول، بالإضافة إلى طعنه شرطياً بحقنة.

المصدر : Stuttgarter Zeitung