السيسي يقيل محمود حجازي من رئاسة أركان الجيش و يعين محمد حجازي خلفاً له

السيسي يقيل محمود حجازي من رئاسة أركان الجيش و يعين محمد حجازي خلفاً له

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمود إبراهيم حجازي، الذي شغل المنصب منذ مارس/ آذار عام 2014.

وقرر السيسي تعيين صهره الفريق محمود حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد تامر الرفاعي أن السيسي قرر ترقية محمد فريد حجازي من رتبة لواء إلى رتبة فريق.

وكان محمد فريد حجازي يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ يوليو عام 2012، وقبلها تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني منذ يوليو 2010. (CNN)