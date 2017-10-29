بارزاني : لن أستمر رئيساً للإقليم .. و الحكومة العراقية هاجتمنا باستخدام دبابات أمريكية

دعا رئيس إقليم شمالي العراق مسعود بارزاني، اليوم الأحد، الحكومة العراقية لـ”الدخول في حوار جدي من أجل حل الخلافات”.

وقال بارزاني في خطاب متلفز قبل يومين من انتهاء ولايته كرئيس للإقليم إن “الحوار كان وما يزال الخيار الأول للإقليم، لذلك فقد بادرت حكومة الإقليم بتقديم مقترح للحوار مع بغداد بغية التوصل لحل الخلافات”.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية “اتخذت من الاستفتاء حجة لمهاجمة الإقليم باستخدام الأسلحة الثقيلة بينها دبابات إبرامز الأمريكية”.

وتابع “أبلغت البرلمان أنني لا أقبل تعديل قانون الرئاسة حتى استمر رئيسًا للإقليم”.

ولفت بارزاني إلى أنه “لا يرغب في تمديد فترته الرئاسية تحت أي ظرف”.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ بارزاني برلمان الإقليم أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتولى بارزاني رئاسة الإقليم عام 2005 لأول مرة بعد انتخابه في البرلمان، ثم فاز في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 حصل فيها على 69% من أصوات الناخبين لتولي دورة رئاسية ثانية.

وفي عام 2013 انتهت ولايته الثانية لكن تم تجديدها لمرتين متتاليتين (4 أعوام) بسبب خلافات سياسية حول دستور الإقليم.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم مطلع الشهر المقبل مع انتهاء ثاني فترة تمديد لبارزاني، لكنها تأجلت 8 أشهر بسبب عدم تقديم الأطراف السياسية لمرشحيها وسط أزمة سياسية وعسكرية متفاقمة مع الحكومة العراقية. (ANADOLU)