بارزاني يعلن عدم استمراره في رئاسة كردستان العراق .. و البرلمان يبحث توزيع صلاحياته

بارزاني يعلن عدم استمراره في رئاسة كردستان العراق .. و البرلمان يبحث توزيع صلاحياته

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه “لن يستمر” في منصبه بعد الأول من تشرين الثاني، وذلك في رسالة موجهة إلى البرلمان.

وقال بارزاني في رسالته تليت، الأحد، في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان: “بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم، وتمديد عمر الرئاسة”.

وطلب بارزاني من البرلمان إتخاذ الإجراءات لملء فراغ السلطة في إقليم كردستان بعد تنحيه.

وعقد برلمان كردستان، الأحد، جلسة مغلقة لبحث توزيع سلطات الرئاسة على السلطات الثلاث في الإقليم: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ورفعت الجلسة لمدة ساعة بسبب خلاف حول توزيع الصلاحيات، وعادت لتواصل انعقادها، والإطلاع على رسالة خاصة من رئيس الإقليم بارزاني.

وسيكون على البرلمان الاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدهما في الأول من يوليو عام 2018.

من جانبه أشار المستشار في رئاسة إقليم كوردستان هيمن هورامي أنّ بارزاني سيستمر كمرجعية سياسية في الإقليم.