خطأ في الترجمة يكلف الكويت مئات ملايين الدنانير !

أوقفت وزارة الأشغال الكويتية هدراً كلف الدولة ملايين الدنانير، نتيجة خطأ في ترجمة مصطلح فني عُمل به منذ العام 1987.

واجرت الوزارة دراسة للمواصفات العالمية المعمول بها في المشاريع الإنشائية، بينت أنها كانت تنفذ أحد البنود الخاصة في مشاريعها الإنشائية منذ ذلك الحين بطريقة خاطئة، تسببت في هدر مئات الملايين نتيجة خطأ في ترجمة المصطلحات الفنية من اللغة الإنكليزية إلى العربية.

وكشف وكيل وزارة الاشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب شلاش لصحيفة الراي، عن “تعديل القرار الذي كان معمولاً به منذ 1987 وتسبب بهدر المال العام، وبعد تغيير القرار وتعديل الترجمة نجحنا في توفير 7 ملايين دينار في أول مشروعين يتم تنفيذهما بالصيغة الصحيحة للترجمة”، معرباً عن أسفه الكبير للمشاريع التي نفذت سابقاً وحمّلت المال العام مبالغ بالملايين.

وأوضح شلاش أن “البند المعني يختص بالمياه الجوفية، واحتساب مستوى منسوب المياه الذي على أساسه يتم وضع الخرسانة ليكون المبنى معادلاً لقوة المياه الجوفية”، مبينا أن “الترجمة الخاطئة لذلك المعنى تسببت في عمل حسابات مبالغ بها جداً بتكلفة مالية ضخمة لا داعي لها”.

وقال: “قمنا في قطاع المشاريع الإنشائية بدراسة المواصفات العالمية ومراسلة المكاتب العالمية بهذا الخصوص، فاكتشفنا أن المواصفات في اللغة الإنكليزية كانت صحيحة لكن ترجمتها وتفسيرها إلى اللغة العربية كان خاطئاً، وبعد عرض الأمر على مسؤولي الوزارة، صدر قرار عاجل بالتعديل”.