صالح مسلم : نسيطر على 30 % من سوريا .. و لا نعمل بالأجرة عند أحد و نتطلع لتحرير كافة الأراضي السورية

صالح مسلم : نسيطر على 30 % من سوريا .. و لا نعمل بالأجرة عند أحد و نتطلع لتحرير كافة الأراضي السورية

أكد القيادي السوري الكردي صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي (الوحدات الكردية) أن قوات سوريا الديمقراطية لم تعقد أي صفقات مع تنظيم داعش مقابل الموافقة على استسلام من تبقى من عناصر التنظيم في الرقة قبيل استكمال تحريرها، وأشار في الوقت نفسه إلى أن (قسد) ستمضي لتحرير مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق خاصة وأن قوات النظام ليس لديها “الإمكانيات” الكافية لتحريرها.

وقال مسلم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “قواتنا قريبة جدا من البوكمال، ربما على بعد 20 كيلومترا من الطرف الشمالي الشرقي، وبالتالي هي أقرب من قوات النظام للمدينة… وإذا كان النظام قادرا على تحريرها فليتفضل، ولكن لا توجد لديه إمكانيات.. لا أعرف ما إذا كان حلفاؤه الإيرانيون سيساعدونه أم لا… وكل ما أعرفه هو أن قواتنا إن وصلت إليها ستحررها، وستحرر غيرها من المناطق”.

وقال: “ما يهمنا هو أن البوكمال مدينة سورية يحتلها داعش ولابد من تحريرها… ويبدو أن وضع النظام صعب… ولذا فإذا كان بمقدورنا في قسد تحريرها فلا بأس″.

وعن اتهامات وجود صفقات مع داعش قال: “لسنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا في كل حادثة… هناك خطط معينة في كل عملية عسكرية، وفيما يخص حقل العمر النفطي يمكن القول إن كل شيء صار على نحو مفاجئ وغير متوقع… وصارت هناك معارك وقتال، أي أن سيطرتنا عليه لم تتم بسهولة كما يتردد”.

وحول ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن جهود وساطة ما قبل تحرير الرقة أسفرت عن اتفاقيات غير معلنة بين قسد وداعش تقضي بتسليم الأخير كل ما يعجز عن حمايته لقسد تجنبا لوقوعها في قبضة قوات النظام، قال: “هذا لم يحدث… وساطات الوجهاء كانت تتعلق برغبة بعض أقاربهم من عناصر داعش المحليين في تسليم أنفسهم لقوات قسد أو الإفراج عن بعض المدنيين وليس لتسليم أية مواقع″.

ولم يعط رقما محددا حول معتقلي داعش لدى القوات، واكتفى بالقول: “عددهم بالمئات من العناصر الأجنبية والمحلية… ولكن لا أعرف تحديدا من بقى ومن رحل، خاصة وأنه طبقا للاتفاقيات الدولية صار من حق بعض الدول المطالبة بتسلم مواطنيها لاستجوابهم في أمور تتعلق بالأمن القومي لها”.

وأوضح أن: “أكبر عدد كان من المحليين وهو في حدود الـ400، وقد سلموا أنفسهم بعد تدخل ووساطة الوجهاء”.

وحول توقعات البعض من أن تتحول مناطق السيطرة الكردية وخاصة مناطق الثروة النفطية إلى “محميات أمريكية”، قال: “المناطق التي قمنا بتحريرها لن تتحول لمحمية لأي طرف أو دولة… فلسنا أُجَراء عند أحد ولا نعمل لحساب أحد… هناك تنسيق في العمليات من أجل محاربة داعش، ولكننا لم نعقد أي اتفاقيات شراكة اقتصادية بيننا وبين الأمريكيين حول مستقبل تلك المناطق”.

وشدد: “نتطلع إلى تحرير كافة الأراضي السورية وليس فقط مناطق الثروة النفطية… وكل ما يتم تحريره هو ملك للشعب السوري وتحريرنا لأي موقع نفطي لا يعني احتكاره… وعندما يحين الوقت لإقامة مشروعنا وهو سوريا الفيدرالية الديمقراطية، سيتم التفاهم حول كافة الأمور”.

وسخر من حديث النظام عن عدم اعتبار أي أراض محررة إلا بدخول الجيش السوري إليها، وقال: “هذه هي ذهنية النظام الذي لا يقبل الديمقراطية ولا رأى الشعب، وهي التي جلبت كل الكوارث على سوريا، وإذا لم تتغير فهذا يعني توقع المزيد من الكوارث بالمستقبل”.

وحول ما إذا كان يتوقع أن تقوم قوات النظام في المستقبل بالهجوم على المناطق المحررة من قبل قسد، أجاب: “لا نحبذ الصدام العسكري معهم… ولن نصطدم إلا إذا اعتدوا علينا وحينها سندافع عن أنفسنا”.

وحول المساحة الإجمالية التي باتت قوات قسد تسيطر عليها بعد مكاسبها الأخيرة في الرقة ودير الزور، قال: “ليس أقل من 30% مساحة سورية”.

وعما يتردد بشأن وجود استياء كبير من أهالي الرقة تجاه قسد بسبب منعهم من العودة لمناطقهم بعد تحريرها، أكد وجود درجة كبيرة من الحفاوة والتقدير من أهالي المدينة تجاه مقاتلي قسد، وأوضح أن “ما يؤجل عودة الأهالي لمنازلهم ومناطقهم هو تمشيطها من الألغام التي زرعها داعش في كل مكان… بالأمس القريب استشهد عنصران من الفريق المخصص لنزع الألغام أحدهما يحمل الجنسية البريطانية… الأزمة هي أن بعض الأهالي يريدون العودة سريعا وهذا خطر عليهم”.

وشدد: “عودة أهالي الرقة محسومة، ولا صحة لأي حديث عن توطين سكان آخرين محلهم لإحداث توزان ديموغرافي لصالح الأكراد، وهذا لم يُطرح مطلقا… 80% من المدينة تدمر وأهالي الرقة يعرفون حجم التضحيات والأعباء التي تحملتها قسد خلال تحرير المدينة”.