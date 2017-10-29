لحظات مرعبة لأطفال استهدفت مدرستهم .. دمشق : شهداء و جرحى جراء قصف نظامي مكثف طال الغوطة المحاصرة ( فيديو )

حصدت آلة القتل النظامية أرواح 11 مدنياً في الغوطة الشرقية المحاصرة، اليوم الأحد.

وقال الدفاع المدني ريف دمشق، إن بلدات ومدن الغوطة الشرقية شهدت قصفاً مكثفاً من قبل جيش بشار الأسد، طال الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، إلى جانب إحدى المدارس.

وأكدت فرق الدفاع استشهاد 8 مدنيين بينهم امرأتان، وإصابات ما لا يقل عن 12 آخرين، جراء سقوط قذائف مدفعية على السوق الشعبي والأحياء السكنية في حمورية.

واستهدفت ميليشيات النظام وسط مدينة سقبا بعدة قذائف، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص بينهم طفل، إلى جانب إصابة 6 أطفال آخرين.

وبث ناشطون مقاطع مصورة تظهر لحظات مرعبة لاستهداف جيش الإجرام النظامي مدرسة أطفال في كفربطنا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما قامت فرق الدفاع المدني بعمليات الإجلاء.