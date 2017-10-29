وزير أردني : المواليد الجدد يرفعون عدد اللاجئين السوريين في الأردن

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يقترب الآن من 4ر1 مليون لاجئ، نتيجة المواليد الجدد (ما يقارب مئة الف مولود سوري).

وقال فاخوري في تصريح نقلته صحيفة “الغد” الأردنية، السبت، إن التكلفة المباشرة لأزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار في المنطقة للفترة 2011 – 2017 تقدر بحوالي 5ر10 مليار دولار للسبع سنوات (اي بمعدل سنوي يعادل 5ر1 مليار دولار والتي تمثل 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و16بالمئة من الإيرادات الحكومية سنويا).

وقدرت التكلفة غير المباشرة ما بين 1ر3 – 4ر3 مليار دولار سنويا على الاقتصاد الكلي بحسب دراسة وكالة الامم المتحدة للتنمية ومنتدى طلال ابو غزالة مع حالة عدم استقرار امني واقتصادي واغلاق الحدود وانفاق امني اعلى من اجل الحفاظ على أمن وامان الوطن والشريط الحدودي بيننا وبين الدول المجاورة.