وكالة تركية تكشف تفاصيل ما قالت إنه ” عرض قدمه علي مملوك ” للأكراد في شمال سوريا

وكالة تركية تكشف تفاصيل ما قالت إنه ” عرض قدمه علي مملوك ” للأكراد في شمال سوريا

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، الأحد، إن النظام السوري اقترح منح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (وحدات الحماية الكردية)، “حكماً ذاتياً” شمالي البلاد، مقابل انسحابه من المناطق ذات الغالبية العربية.

جاء ذلك، بحسب الوكالة، خلال اجتماع عقده اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي مع مسؤولين من الحزب، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة النظام بمدينة القامشلي.

وذكرت الأناضول أن مملوك اقترح “منطقة حكم ذاتي” شمالي البلاد، مقابل انسحاب الوحدات الكردية من المناطق ذات الغالبية العربية، إلا أن الأكراد رفضوا العرض، وطالبوا بـ “منطقة فيدرالية يضمنها الدستور”.

وتم، وفق المصدر ذاته، الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق، بعد أن انتهت المفاوضات دون نتيجة.

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية لم تسمها، أن الوحدات الكردية شرعت بحفر خنادق وإقامة سواتر ترابية في المناطق التي تفصلهم عن قوات النظام السوري، في خطوة اعتبرت بمثابة “رسم للحدود”.