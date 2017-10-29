يحدث في ألمانيا .. قد تحصل على المال مقابل استهلاك الكهرباء !

يحدث في ألمانيا .. قد تحصل على المال مقابل استهلاك الكهرباء !

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، أن من المتوقع أن يرتفع توليد الرياح للطاقة المتجددة في ألمانيا إلى مستوى قياسي، مما سيؤدي إلى فائض في كمية الإنتاج عن الحاجة ودفع أسعار الكهرباء إلى ما تحت الصفر.

وبسبب وفرة الإنتاج فإن المنتجين قد يضطرون للدفع للمستهلكين مقابل استهلاك الكهرباء.

ويعاني مشغلو شبكات توليد الطاقة الألمان في بعض الأحيان، من أجل الحفاظ على توازن بين مقدار الطاقة التي يستخدمها الناس ومقدار الطاقة التي يتم إنتاجها عند وجود كميات عالية ناتجة عن توليد الرياح، وتعني الأسعار السلبية أنه يجب على المنتجين إما إغلاق محطات توليد الطاقة لتقليل الإمداد، أو الدفع للمستهلكين من أجل إخراج الكهرباء من الشبكة.

وحسب التوقعات، فإن إنتاج الرياح بلغ الذروة، الأحد، ليصل إلى 39190 ميغاواط، وهو ما يعادل إنتاج حوالي 40 مفاعلاً نووياً، الكمية التي تكفي لتلبية أكثر من نصف إجمالي الطلب الألماني.

كانت توربينات الرياح البرية مسؤولة عن توليد قرابة ثلث قدرة الطاقة المركبة بألمانيا في نهاية شهر حزيران، وفقاً لـ “اتحاد طاقة الرياح الألمانية”.

وبلغ إنتاج ألمانيا من الطاقة التي تنتجها الرياح إلى مستوى قياسي يقدر بـ38370 ميغاواط في 18 آذار الماضي.