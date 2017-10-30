” أجدادي اغتصبوا نساءكم ” .. بريطانيا : مواطن يوجه شتائم عنصرية لعامل آسيوي في مطعم و الشرطة ترفض التعليق ( فيديو )

أظهر مقطع مصور رجلاً في بريطانيا، وهو يوجه شتائم عنصرية، لعامل في مطعم للوجبات السريعة، في مدينة بريستون.

وسائل إعلام بريطانية قالت، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة جرت في مطعم “ميلانو”، وقال العامل الذي تعرض للشتائم العنصرية، إنه اتصل بالشرطة، ووصلت بسرعة ولكن لم يحدث أي شيء.

ويظهر الفيديو كيف حاول العامل “عباس مريد” (39 عاماً)، الذي يغلب النظن أنه من أصول باكستانية أو هندية، مطالبة الرجل بالانصراف، والقول له إنه مخمور وعليه المغادرة.

ووصف الزبون الغاضب العامل بالباكستاني الإرهابي، وقال له إن بريطانيا بلده هو ولا يجب أن يكون موجوداً فيها، ثم قال له إن أجداده قدموا إلى الهند “وقاموا باغتصاب نسائكم”.

وواصل الرجل عنصريته بحق العامل، وسخر من لكنته الإنكليزية، ثم حاول تقليد رقصة شعبية بطريقة ساخرة أيضاً.

وقال مريد إن الشرطة وصلت بعد مغادرة الزبون، لكنها لم تفعل شيئاً، وأضاف: “يجب على الشرطة فتح تحقيق بما حصل، يمكن أن يعود هذا الشخص مرة أخرى، ومن الممكن حصول هذا الموقف لشخص آخر أيضاً”.

وتابع: “عندما أطلعت أصدقائي الإنكليز على المقطع المصور، قالوا لي هذه عنصرية وتصرف غير مقبول بلا أدنى شك”.

ورفضت الشرطة التعليق عما إذا كانت تحقق بالحادثة أو لا.