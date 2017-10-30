أمير قطر يتهم دول الحصار بالسعي إلى “ تغيير النظام ” في بلاده

أمير قطر يتهم دول الحصار بالسعي إلى “ تغيير النظام ” في بلاده

اتهم امير قطر الاحد السعودية وحلفاءها العرب بالسعي الى اطاحة حكومته، وذلك في ظل استمرار الازمة التي تعصف بالخليج.

وقال الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” عبر محطة “سي بي اس″ الأمريكية “انهم يريدون تغيير النظام. هذا واضح جدا”.

اضاف “التاريخ يظهر لنا ويعلّمنا انهم حاولوا فعل ذلك سابقا في العام 1996 بعد ان اصبح والدي امير (البلاد). وقد اظهروا ذلك في شكل واضح جدا خلال الاسابيع الفائتة”.

وتابع “انهم لا يحبون استقلالنا والطريقة التي نفكر بها ورؤيتنا للمنطقة”.

واردف امير قطر “نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة. وهم غير راضين عن ذلك. يعتقدون ان هذا يشكل تهديدا لهم”.

وأكد الشيخ تميم أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة تستضيفها الولايات المتحدة بهدف حل أسوأ أزمة دبلوماسية في الخليج منذ سنوات لكنه في انتظار رد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول العربية الأربع التي تقاطع الدوحة.

وقال الشيخ تميم إنه يريد إنهاء الخلاف الذي بدأ في الخامس من يونيو حزيران مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وأضاف “لا شيء فوق كرامتنا وسيادتنا لكننا نريد إنهاء (الخلاف). أقول ذلك دائما… إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم”.

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متهمة إياها بتمويل الإرهاب الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وأثر الخلاف على السفر وواردات الغذاء وأدى إلى تفاقم التوترات في منطقة ثرية تلعب دورا رائدا في أسواق الطاقة العالمية فضلا عن الأحداث في الشرق الأوسط الأوسع.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وقال الشيخ تميم إن ترامب أبلغه “لن أقبل أن يتخاصم أصدقائي فيما بينهم”. وأضاف أن ترامب عرض عليه خلال محادثات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول استضافة محادثات في الولايات المتحدة.

وقال الشيخ تميم “قلت له على الفور ’السيد الرئيس نحن جاهزون تماما. فأنا أدعو للحوار من اليوم الأول’” مضيفا أن الاجتماع كان من المفترض حدوثه قريبا جدا وإنه لم يسمع ردا من الدول الأخرى.

كان ترامب الذي أبدى استعداده للوساطة في الخلاف قد قال في سبتمبر أيلول إن لديه “شعورا قويا للغاية” بأن الخلاف سيحل “سريعا جدا”.

وفي أوائل سبتمبر / أيلول علقت السعودية أي حوار مع قطر متهمة إياها بتشويه الحقائق وذلك بعدما أشار تقرير عن اتصال هاتفي بين الشيخ تميم وولي العهد السعودي إلى احتمال حدوث انفراجة.

وتحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مع أمير قطر في الثامن من سبتمبر أيلول في أول اتصال معلن بينهما منذ بداية الأزمة. ولم تجر أي اتصالات أخرى منذ ذلك الحين.

وفي حديثه مع محطة (سي.بي.إس) قال الشيخ تميم مجددا إن قطر لن تغلق قناة الجزيرة كما تطالب الدول الأربع التي تتهم القناة بالانحياز والتدخل في شؤونها.

وتقول الجزيرة التي مقرها الدوحة إنها تقدم خدمة إخبارية مستقلة تنقل أصوات الجميع في المنطقة.

وقال الشيخ تميم إنه يخشى على المنطقة في حالة اتخاذ أي إجراءات عسكرية في إطار الأزمة.

وأضاف “أخشى أن تغرق المنطقة في الفوضى في حالة حدوث أي شيء… إذا حدث أي عمل عسكري”. (AFP)