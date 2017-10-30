الأطباء السوريون في صدارة مجتازي الامتحان الطبي بنجاح في ولاية ألمانية

يشكل تزايد عدد الأطباء الأجانب، في ألمانيا، حلاً بسيطاً، وإن لم يكن كافياً، أمام نقص اليد العاملة في المجال الطبي.

وقال موقع “تاغ 24” الألماني، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 232 طبيباً من 46 دولة مختلفة، استطاعوا اجتياز الامتحان اللغوي الطبي بنجاح، بولاية زاكسن الشرقية.

وكان السوريون على رأس القائمة، بمجموع 74 ناجحاً، وتلاهم بعد ذلك الروس بعدد بلغ 19 ناجحاً، ومن ثم المصريين بـ 16 ناجحاً.

ويتألف الامتحان من ثلاثة أقسام، أولها المقابلة مع مريض، حيث يتوجب على الطبيب أن تكون لغته علمية ومفهومة للأشخاص العاديين، والذين ليس لهم صلة بالطب ومصطلحاته.

وثانياً، يكون الامتحان كتابياً، وهو كتابة تقرير عن الحالة للزملاء الأطباء بلغة ألمانية صحيحة، أما القسم الثالث، فهو حوار بين طبيبين باستخدام المصطلحات الطبية.

ومنذ آيار 2016، تم اختبار 412 طبيباً، نجح منهم 321.

وقال الموقع إن عدد الأطباء الأجانب في ولاية زاكسن تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل إلى 2517 طبيباً، شكل التشيكيون العدد الأكبر منهم حيث بلغ 376 طبيباً، تلاهم السلوفاكيون بـ 274 طبيباً، ومن ثم البولنديون بـ 233 طبيباً، ومن ثم السوريون بـ 182 طبيباً.

المصدر : Tag 24