الأطباء السوريون في صدارة مجتازي الامتحان الطبي بنجاح في ولاية ألمانية

30 أكتوبر، 2017
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يشكل تزايد عدد الأطباء الأجانب، في ألمانيا، حلاً بسيطاً، وإن لم يكن كافياً، أمام نقص اليد العاملة في المجال الطبي.

وقال موقع “تاغ 24” الألماني، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 232 طبيباً من 46 دولة مختلفة، استطاعوا اجتياز الامتحان اللغوي الطبي بنجاح، بولاية زاكسن الشرقية.

وكان السوريون على رأس القائمة، بمجموع 74 ناجحاً، وتلاهم بعد ذلك الروس بعدد بلغ 19 ناجحاً، ومن ثم المصريين بـ 16 ناجحاً.

ويتألف الامتحان من ثلاثة أقسام، أولها المقابلة مع مريض، حيث يتوجب على الطبيب أن تكون لغته علمية ومفهومة للأشخاص العاديين، والذين ليس لهم صلة بالطب ومصطلحاته.

وثانياً، يكون الامتحان كتابياً، وهو كتابة تقرير عن الحالة للزملاء الأطباء بلغة ألمانية صحيحة، أما القسم الثالث، فهو حوار بين طبيبين باستخدام المصطلحات الطبية.

ومنذ آيار 2016، تم اختبار 412 طبيباً، نجح منهم 321.

وقال الموقع إن عدد الأطباء الأجانب في ولاية زاكسن تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل إلى 2517 طبيباً، شكل التشيكيون العدد الأكبر منهم حيث بلغ 376 طبيباً، تلاهم السلوفاكيون بـ 274 طبيباً، ومن ثم البولنديون بـ 233 طبيباً، ومن ثم السوريون بـ 182 طبيباً.

المصدر : Tag 24

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رأي واحد على “الأطباء السوريون في صدارة مجتازي الامتحان الطبي بنجاح في ولاية ألمانية”

  1. في شي اسمو فحص لغة طبية
    وفي شي اسمو فحص التعديل

    يلي حكيتو عنو هو فحص اللغة الطبية
    هاد من جديد مابكفي للاعتراف كطبيب
    صار الطبيب لازم يقدم فحص اختبار معلومات مع دكاترة جامعة
    واذا ما اجتازو مافيه يعمل كطبيب
    معو ٣ محاولات ليقدم هالامتحان الشفهي لاثبات انو طبيب و شهادتو مو مزورة

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