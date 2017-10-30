الكويت : انتشار واسع لمقطع مصور يظهر ” هوشة نسائية فاضحة ” في مستشفى ! ( فيديو )

انتشر على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر ما قالت صحيفة الوطن الكويتية إنها “هوشة نسائية فاضحة في مستشفى”، بالكويت.

وأظهر المقطع المصور مشاجرة عنيفة بين نسوة في مستشفى الأميري، حيث قمن بضرب وشتم وتمزيق ملابس بعضهن البعض.

وعلق الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أحمد الشطي، على الفيديو المتداول بالقول إنه حدث فجر أول أمس السبت، بين مجموعة أشخاص يبدو أنهم كانوا في “سهرة”، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أضرار مادية، كما أن الفريق الطبي بالمستشفى لم يكن طرفاً بالمشاجرة.

وأوضح الشطي أنه تمت إحالة المتورطين إلى الشرطة، كما اعتذر لحصول هكذا تصرفات، مؤكداً أن الخدمة في المستشفى عادت إلى طبيعتها على الفور.

ولم تذكر الصحيفة أو غيرها من وسائل الإعلام الكويتية سبب الشجار.