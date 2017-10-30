المرأة التي تزوجت نفسها تجد شريكاً .. و تدافع عن التجربة

بعد عامين من إعلانها “الزواج بنفسها”، اعترفت صوفي تانر بأنها قد “خدعت روحها قبل أي شخص آخر بهذا القرار”، بعد أن كانت قد تعهدت لذاتها بالحب والتكريم “حتى النهاية”.

وصوفي الآن على علاقة برجل يدعى روري باريت، وبدأت هذه القصة منذ خمسة أشهر وما زالت مستمرة، ورغم أن روري لم يكن متزوجاً من قبل، إلا أنه مثل صوفي تماما كان يقول إنه “متزوج من نفسه”.

وقرر روري مؤخراً الارتباط بشخص آخر، غير ذاته، حيث رأى أن ذلك سيكون أفضل، تماما مثلما كان قرار صوفي.

وروت صوفي، في حديث مع برنامج حواري على شبكة “آي. تي. في” التلفزيونية إن الزواج الذاتي “لا يعبّر عن رغبة بالابتعاد عن الآخرين، إنما هو مرتبط بحب مطلوب للذات.. إن التعاطف الذاتي والرعاية الذاتية التي يوليها المرء لنفسه، لا تقل أهمية عن العلاقات الرومانسية مع الناس الآخرين”.

وأضافت: “هذا لا يعني أنك ترفض جميع العلاقات المفيدة الأخرى في حياتك.. إنما يعني أنك ترفض العلاقات السيئة”.

وتابعت صوفي ، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية: “الزواج الذاتي مهم جدا، كما الزواج الرومانسي الذي يربطك بشخص آخر.. ويجب الاهتمام بالزواج الذاتي عبر الاحتفال به، تماما كما يحدث مع الزيجات التقليدية”.

وردا على سؤال حول كيف يمكن أن يحصل الطلاق في حال الزواج الذاتي، وهل يحتاج إلى أوراق ثبوتية أو بطاقات، قالت صوفي: “هذا النوع من الزواج يتعلق بالالتزام مع النفس، بأن تكون مسؤولاً عن تحقيق السعادة لذاتك، لهذا فإن الطلاق ليس خيارا مطروحا فيه”.