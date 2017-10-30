الناطق العسكري باسم ميليشيات حزب الله في العراق : ” نعتبر مسعود برزاني مثل أبو بكر البغدادي ” ! ( فيديو )

قال ناطق عسكري باسم ميليشيات عراقية شيعية، إن “مسعود برزاني” أمامه أيام ليقف أمام الشعب الكردي، متهماً إياه بسرقة أموال العراق.

وزعم الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله في العراق، جعفر الحسيني، أن عملية تحرير القائم ستحسم خلال أسبوع.

وقال الحسيني في تصريحات لقناة الميادين، أن ميليشياته تعتبر البرزاني “مثل أبو بكر البغدادي”.