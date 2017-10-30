الناطق العسكري باسم ميليشيات حزب الله في العراق : ” نعتبر مسعود برزاني مثل أبو بكر البغدادي ” ! ( فيديو )

30 أكتوبر، 2017
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قال ناطق عسكري باسم ميليشيات عراقية شيعية، إن “مسعود برزاني” أمامه أيام ليقف أمام الشعب الكردي، متهماً إياه بسرقة أموال العراق.

وزعم الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله في العراق، جعفر الحسيني، أن عملية تحرير القائم ستحسم خلال أسبوع.

وقال الحسيني في تصريحات لقناة الميادين، أن ميليشياته تعتبر البرزاني “مثل أبو بكر البغدادي”.

 

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3 آراء على “الناطق العسكري باسم ميليشيات حزب الله في العراق : ” نعتبر مسعود برزاني مثل أبو بكر البغدادي ” ! ( فيديو )”

  1. حذاء مسعود البارزاني بيشرف البزرك بيكفي استقبل السوريين النازحين ولم يسمح للطيران الإيراني بعبور مجال كوردستان حتى أنه أعلن عدم ترشيحه للرئاسة في حين القادة العرب قاتلهم الله من المحيط للخليج واضعين مانع تيفال فوق كراسيهم

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  2. اكيد .. لانو من اهل السنة والجماعة وليس من ال البيت .. مو هيك يا شيعي يا رافضي يا مجوسي ؟؟ اديشكون طائفيين ..

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