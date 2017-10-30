النسخة العبرية من ” سانا ” تثير حيرة الإسرائيليين : ما الهدف و من سيقرأ أخباركم المحلية ؟ !

النسخة العبرية من ” سانا ” تثير حيرة الإسرائيليين : ما الهدف و من سيقرأ أخباركم المحلية ؟ !

قالت قناة “I24” الإسرائيلية، إن وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أثارت تساؤلات لدى الكاتب الإسرائيلي يردين ليخترمان، بسبب النسخة باللغة العبرية لموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، والتي سجلت بها سابقة في وكالات الإعلام الرسمية في الدول العربية، كأول وكالة تمتلك صفحة باللغة العبرية.

وأشارت القناة، إلى أن النسخة العبرية من “سانا” حيرت الإسرائيليين وأثارت التساؤلات حول الكتاب والقراء، علماً أن مستوى الترجمة إلى العبرية فيها جيد إلى حد معين.

ولوكالة سانا نسخ بالعربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية والتركية والروسية والفارسية.

وتحتوي النسخة العبرية من “سانا” أخباراً مترجمة من النسخة العربية، واللافت للنظر أنها لا تحتوي أي تهديد أو وعيد للإسرائيليين، بل هي أخبار عادية كبيانات وزارة الصحة ونتائج الدوري السوري وحتى حالة الطقس وأخبار الانتخابات المحلية.

ولربما كانت هذه الحقيقة الواقعية سبباً بعدم وجود من يتكلم العبرية في سوريا، وهذا الاستنتاج هو ما جعل الكاتب يتساءل عن هوية كاتب اللغة العبرية في الوكالة، خصوصاً بعد استبعاد امكانية أن يكون أحد سكان هضبة الجولان الذين يتقنون العبرية جيداً، لمعرفتهم بأن الاتصال بالسلطات السورية يعتبر تهمة يعاقب عليها القانون الإسرائيلي.

أما التساؤل الثاني فهو حول القراء أو جمهور الهدف لدى النسخة العبرية لوكالة سانا، إذا علمنا أن الجمهور الإسرائيلي لا يهتم بالمواد والأخبار المحلية التي تحتويها النسخة.