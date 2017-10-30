جمال خاشقجي : 4 مليارات دولار كفيلة بحل الأزمة القطرية !

30 أكتوبر، 2017
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رأى الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، أن حل الأزمة القطرية بسيط، ويكمن في دفع الدوحة مبلغ 4 مليارات $ إلى مصر وينتهي الأمر.

وأكد خاشقجي في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية، أن هذه الأزمة لا تدور حول خلاف سياسي سعودي قطري، وإنما حول مصر.

وقال الكاتب السعودي في هذا الصدد: “لو قام الشيخ تميم غدا بزيارة إلى القاهرة ومعه شيك بـ 4 مليار دولار وأوقف قناة الجزيرة عن التعرض للشأن لمصري، لانتهت هذه الأزمة بالكامل”.

ووصف خاشقجي الأزمة مع قطر بأنها أزمة عدمية أخرى، أضرت بالوحدة الخليجية، وبصورة السعودية، بل وأدت إلى انقسام داخل المجتمع السعودي.

ولم يستبعد الكاتب السعودي أن يقرر القطريون في يوم من الأيام، كي يتخلصوا من “هذا الصداع”، أن يكونوا “بحرين أخرى” ويقبلوا “بمصر والسيسي، ويبتعدوا عن تأييد الدعوة للربيع العربي والديمقراطية والحريات في المنطقة”. (RT)

 

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3 آراء على “جمال خاشقجي : 4 مليارات دولار كفيلة بحل الأزمة القطرية !”

  1. أنا قلت ولا زلت أكرر أن السعوديين أرتكبو خطأ فادح بتجنيس القادمين من طاجيكستان وأوزبكستان .. كان يجب على السعودية تجنيس العرب فقط .

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  2. لك حمد من يومين طلع و حكا بكل صراحة انه الربيع العربي كانت ” صيدة ” و اختلفوا عليها مع السعودية ,, عن اي حريات عم تعلّك ؟ قطر و السعودية اوسخ من بعض

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  3. انت اًكيد يا خاشقجي قرأت تعليقي أول الازمه: ان دول الخليج افلست ولم يعد معها فلوس لتدفع لمصر السيسي ولهذا السبب افتعلوا الازمه مع قطر!!!! مصر ١٢٠ مليون إنسان والفساد الاقتصادي والسرقه بدها ٣ دول مثل قطر لتصرف عليها ….. الموضوع واضح للعيان …

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