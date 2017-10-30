جمال خاشقجي : 4 مليارات دولار كفيلة بحل الأزمة القطرية !

رأى الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، أن حل الأزمة القطرية بسيط، ويكمن في دفع الدوحة مبلغ 4 مليارات $ إلى مصر وينتهي الأمر.

وأكد خاشقجي في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية، أن هذه الأزمة لا تدور حول خلاف سياسي سعودي قطري، وإنما حول مصر.

وقال الكاتب السعودي في هذا الصدد: “لو قام الشيخ تميم غدا بزيارة إلى القاهرة ومعه شيك بـ 4 مليار دولار وأوقف قناة الجزيرة عن التعرض للشأن لمصري، لانتهت هذه الأزمة بالكامل”.

ووصف خاشقجي الأزمة مع قطر بأنها أزمة عدمية أخرى، أضرت بالوحدة الخليجية، وبصورة السعودية، بل وأدت إلى انقسام داخل المجتمع السعودي.

ولم يستبعد الكاتب السعودي أن يقرر القطريون في يوم من الأيام، كي يتخلصوا من “هذا الصداع”، أن يكونوا “بحرين أخرى” ويقبلوا “بمصر والسيسي، ويبتعدوا عن تأييد الدعوة للربيع العربي والديمقراطية والحريات في المنطقة”. (RT)