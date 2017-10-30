خارجية بشار الأسد : مدينة الرقة ما زالت محتلة

اعتبرت خارجية بشار الأسد أن مدينة الرقة، التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) من تنظيم “داعش” بدعم من القوات والطائرات الأمريكية، ما ظالت محتلة.

ونقل إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية، أن “مدينة الرقة ما زالت مدينة محتلة وأنه لا يمكن اعتبارها مدينة محررة إلا عندما يدخلها الجيش العربي السوري الذي يقاتل وحلفاؤه قطعان داعش ومن يتحالف معها”.