دمشق : القبض على شابين قاما باغتصاب ثمانينية في منزلها و سرقا أموالها !

30 أكتوبر، 2017
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قالت وسائل إعلام موالية، الأحد، إن قسم شرطة في دمشق، قبض على شابين قاما باغتصاب سيدة ثمانينية، وسرقة أموالها.

وذكر الإعلام الموالي، أن السيدة تقدمت بشكوى تفيد بأن شخصان اقتحما منزلها ليلاً وهددا بقتلها بسلاح أبيض، ثم قاما باغتصابها.

وأضافت أن المعتديين سرقا منها مبلغ 100 ألف ليرة سورية، إلى جانب بعض من أثاث المنزل.

وتمكن “قسم شرطة الحسينية” من إلقاء القبض على الفاعلين خلال أقل من 24 ساعة، بحسب ما ذكرت “قناة شامنا” التابعة للنظام، وتبين أنهما الشابان ع . ذ (18 عاماً) ع . و (19 عاماً)، من سكان الحي ذاته الذي تقطنه السيدة الضحية.

واعترف الشابان خلال التحقيقات بالتهم التي وجهت إليهما، وتم استرداد المبلغ المسروق، إلى جانب “صندوق خشبي وماكينة خياطة”.

* الصورة تعبيرية

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5 آراء على “دمشق : القبض على شابين قاما باغتصاب ثمانينية في منزلها و سرقا أموالها !”

  1. قبضوا على الفاعلين بأقل من ٢٤ ساعة!!!!!!!!!
    و لو ارادوا لقبضوا عليهما خلال خمس دقائق .. لأنه وببساطة لديهم آلاف الشباب المعتقلين الجاهزين لإلباسهم أية جريمة تحصل …
    نظام مجرم طائفي حقير مثل مؤسسه المقبور الكلب حافظ

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