رئيس وفد روسيا في الأستانة : بشار الأسد عازم على البحث عن سبل للمصالحة الوطنية و إطلاق حوار وطني

رئيس وفد روسيا في الأستانة : بشار الأسد عازم على البحث عن سبل للمصالحة الوطنية و إطلاق حوار وطني

أكد ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي في مباحثات أستانا، أن بشار الأسد، يدرك أهمية إطلاق الحوار الوطني لحل الأزمة السورية.

جاء تصريح لافرينتييف بالتزامن من انطلاق الجولة السابعة من المباحثات في عاصمة كازاخستان.

وقال لافرينتيف لقناة روسيا اليوم إنه ناقش مع الأسد مسألة المرحلة الانتقالية لحل الأزمة السورية.

ودعا المسؤول الروسي، المعارضة السورية إلى التخلي عن الشروط المسبقة للمشاركة في الحوار.

وأضاف: “إنه لأمر في غاية الأهمية، أن بشار الأسد عازم على البحث عن سبل للمصالحة الوطنية وإطلاق حوار وطني بين مختلف أطياف المجتمع السوري”.

وتابع: “من المهم واللافت أيضا، أن الرئيس السوري أدلى بتصريح للإعلام جدد فيه تعهد دمشق بإطلاق الإصلاح السياسي، وبالتالي إعداد مشروع دستور جديد والبدء بالتحضير لانتخابات تشريعية والرئاسية، وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وقال لافرينتيف: “سنبذل الجهد لتفادي أي تصادم بين الأمريكيين والقوات الحكومية السورية”، وعبر عن الأمل في وفاء الجانب التركي بالتزاماته حسب اتفاق أستانا، منوها ببقاء مستوى التوتر عاليا في إدلب، حيث لم تنشئ تركيا بعد حواجز تفتيش حسب اتفاق أستانا.

كما عبّر لافرينتيف عن الأمل بالقضاء على آخر معاقل داعش في سوريا خلال الأسابيع المقبلة.