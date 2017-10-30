الفنان السوري المعارض ” عبد الحكيم قطيفان ” يروي تفاصيل و أسباب لجوئه إلى ألمانيا ( فيديو )

دويتشه فيله : ساند عبد الحكيم قطيفان الحراك الشعبي في سوريا ودفع ثمن موقفه هذا غاليا ليصل به القدر الى ألمانيا التي طلب فيها قطيفان اللجوء قبل أشهر مع عائلته.

قطيفان الذي يعد من نجوم الدراما السورية معارض منذ شبابه وقضى تسعة سنوات في السجون بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق في الثمانينات.

للفنان مشاركات في أبرز المسلسلات السورية كالولادة من الخاصرة ولعنة الطين وغزلان في غابة الذئاب.