الفنان السوري المعارض ” عبد الحكيم قطيفان ” يروي تفاصيل و أسباب لجوئه إلى ألمانيا ( فيديو )

30 أكتوبر، 2017
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دويتشه فيله : ساند عبد الحكيم قطيفان الحراك الشعبي في سوريا ودفع ثمن موقفه هذا غاليا ليصل به القدر الى ألمانيا التي طلب فيها قطيفان اللجوء قبل أشهر مع عائلته.

قطيفان الذي يعد من نجوم الدراما السورية معارض منذ شبابه وقضى تسعة سنوات في السجون بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق في الثمانينات.

للفنان مشاركات في أبرز المسلسلات السورية كالولادة من الخاصرة ولعنة الطين وغزلان في غابة الذئاب.

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رأي واحد على “الفنان السوري المعارض ” عبد الحكيم قطيفان ” يروي تفاصيل و أسباب لجوئه إلى ألمانيا ( فيديو )”

  1. ياريت كانت المعارضة تحمل نفس فكرك يا سيد عبد الحكيم ما كنا وصلنا لهون ، على كل مشي الحال وهادا هو الواقع ،أملنا بالأجيال القادمة ،لأنه هذا الجيل طلع منو بلاوي وهي كانت من إيجابيات الأزمة بسوريا إن جاز التعبير،اللي كشفت كتير وحوش بصورة بشر .

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