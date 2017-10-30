عصير الجزر .. يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياً

عصير الجزر .. يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياً

لا شك أن الجزر يعد من أطعمة الطاقة، سواء تم تناوله طازجاً أو مطبوخاً، حيث إن الفوائد الصحية لهذا النبات الجذري لا تحصى.

فهل تعلم أن تناولك لكوب من عصير الجزر يومياً يعود عليك بفائدة أكبر بكثير من تناول حبتين من الجزر كل يوم.

فعصير الجزر غني بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة مثل المنغنيز والبوتاسيوم وغيرهما من المواد القادرة على وقايتك من أمراض فتاكة مثل السرطان والسكري، كما أنه يحسن من الرؤية وصحة الجلد والشعر والأظافر.

والجزر غني بالبيوتين والموليبدينوم والألياف والبوتاسيوم وفيتامينات “K” و”B1″ و”B6″ و”C” و”E” والمنغنيز والنياسين وحمض البانتوثينيك والفولات والفوسفور والنحاس.

وبحسب ما نقلت قناة العربية عن موقع “بولد سكاي” المعني بشؤون الصحة، فإن الفوائد الذهبية التي يحملها كوب عصير الجزر تشمل:

1- يعزز من صحة العيون

وهذه من أبرز فوائد عصير الجزر، وذلك لاحتوائه على البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين.. وكلها عناصر تقلل من مخاطر فقدان الرؤية مع التقدم بالعمر.

2- يقلل مخاطر أمراض القلب

يحافظ عصير الجزر على صحة القلب، وذلك لاحتوائه على فيتامين “A” الذي يقي من أمراض القلب ويحمي من السكتات القلبية، كما أنه يقلل من التوتر.

3- يقي من الإصابة بالسرطان

يعتبر عصير الجزر من العناصر المضادة للسرطان، حيث إن المستويات العالية من الكاروتينويدات في الجزر تساعد في تقليل مخاطر تكوّن الأمراض السرطانية خاصة في المثانة والبروستاتا والقولون والصدر.

4- يعزز مناعة الجسم

يحتوي عصير الجزر على الصورة المركزة من العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز وتقوية جهاز المناعة بالجسم. فهو يقي الجسم من أخطار الجذور الحرة والالتهابات والبكتيريا الضارة والهجمات الفيروسية.

5- يعزز من صحة العظام

يحتوي عصير الجزر على كمية كبيرة من فيتامين “K” الضروري لعملية بناء البروتين في الجسم. كما أنه يساعد في ربط الكالسيوم ويعجل بعملية التئام الكسور بالعظام.

6- تنظيف وتنقية الكبد من السموم

تناول عصير الجزر بصفة دائمة يساعد في تنظيف وتنقية الكبد من السموم، وهذه ربما تكون من أبرز الفوائد الصحية لعصير الجزر.

7- يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر

يحتوي عصير الجزر على عناصر غذائية تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، كما أن لديه القدرة على تخفيف التوتر.

8- يعزز من عملية الأيض

يحتوي عصير الجزر على مستويات عالية من فيتامين “B” المركب الذي يساعد في تكسير الغلوكوز والدهون والبروتين. لذا فهو يعزز من عملية الأيض وبناء العضلات.

9- يساعد في التئام الجروح

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين اللازم لعملية التئام الجروح. فحين تعاني من أي جرح، عليك بالإكثار من شرب عصير الجزر، وستجد أن جروحك تلتئم بشكل أسرع.

10- يقي من الإصابة بالأنفلونزا

الجزر رائع وفعال في تقوية جهاز المناعة، وحينما يتم خلطه مع الثوم والبصل يكوّن درعاً واقياً في الجسم ضد الإصابة بالأنفلونزا.