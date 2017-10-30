عضو في برلمان بشار الأسد : الوحدات الكردية تابعة لإسرائيل .. و لن نمنحها حكماً ذاتياً

نفى عضو برلمان بشار الأسد، جمال الزعبي، ما نشرته وكالة الأناضول التركية، بشأن تفاوض نظامه مع الوحدات الكردية، لمنحهم الحكم الذاتي في الشمال، مقابل الانسحاب من المناطق ذات الأغلبية العربية.

وقال الزعبي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، الاثنين: “الموضوع لا أساس له من الصحة، وهو عبارة عن تمنيات لتلك الفصائل الإرهابية والانفصالية، ولكن دول الجوار جميعها متفقة تماما حول هذا الموضوع، فلا حكم ذاتي ولا إدارة ذاتية”.

وأضاف: “تلك الفصائل والأحزاب الانفصالية أثبتت تبعية مطلقة لإسرائيل، وهذا الموضوع بالنسبة للدولة السورية خط أحمر، ولا يمكن التساهل فيه، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أن يتفق ممثل الدولة السورية مع أي فصيل على منحه الحكم الذاتي على جزء من الأرض”.

وتابع: “على تلك الفصائل والأحزاب الانفصالية الانسحاب من المناطق التي احتلتها، وسيطرت عليها بقوة السلاح والإرهاب، بمساعدة إسرائيل والقوات الأمريكية، ولن تقبل الحكومة السورية بأي تواجد مسلح غير شرعي على أراضي الجمهورية العربية السورية، مهما كان انتمائه”.

وأوضح أن المناطق التي يتواجد فيها الأكراد السوريون كأكثرية، هي مناطق قليلة جداً، ومتداخلة مع العرب السوريين، وهم مكون أساسي من مكونات الدولة السورية، وجميع الحركات والأحزاب والفصائل الكردية دخيلة على تلك المناطق، وعليه فـ “لن تسمح الدولة السورية والجيش العربي السوري لتلك الحركات المسلحة بالتواجد”.

واستطرد: “لن يكون هناك أي اتفاق لشرعنة وجود هذه الحركات الانفصالية، التي تهدف إسرائيل وأمريكا من ورائها إلى إنشاء كيانات هشة موالية لهم، ليبقى الوضع غير مستقر للدولة السورية، ويبقى استنزاف الاقتصاد السوري من خلال الاستئثار بحقول النفط والغاز في تلك المناطق لصالح هذه الكيانات الهزيلة التابعة لإسرائيل”.

وختم الزعبي بالقول إن “الأكراد السوريين عنصر أساسي من تركيبة الدولة السورية ولهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات المترتبة على كافة المواطنين السوريين، ولكن لا يوجد أي توجه نحو منح أي طرف الحكم الذاتي على جزء من الأرض السورية”.