في حادثة مأساوية .. ألمانيا : اعتقال أب تسبب بوفاة طفلته الوحيدة خلال محاولته إيقاف بكائها !

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلاً تسبب بمقتل ابنته، بعد ظهر يوم الأحد (22/10)، في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، الخميس (26/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه، وفقاً للنائب العام آنا ليدينغ، فقد هز المتهم الرضيعة التي كانت تبكي لإسكاتها، لكنها تعرضت إلى إصابات قاتلة جراء هزه لها.

وأضافت أن أم الطفلة، وفقاً للمحققين، كانت في ذلك الوقت في غرفة مجاورة للشقة.

ويقبع الأب البالغ من العمر 32 عاماً، في السجن منذ يوم الأربعاء، حيث تحقق الشرطة معه، وهو مهدد بالسجن مدى الحياة، إذا أدين بتهمة القتل.

وذكرت الصحيفة أن الرجل ليس لديه سجلات جنائية، سوى أنه قبل سنوات كان متهماً بالسرقة.

وقال جوزيف فيمر، رئيس لجنة التحقيق الجنائي، إن الأب كان وحده مع الطفلة في غرفة، بينما لم تكن زوجته العشرينية تعرف ما حدث في الغرفة المجاورة.

وعندما وصلت الأم إلى الطفلة، تدهورت حالتها بشكل كبير، بسبب تلف الدماغ الذي تعرضت له.

بعد ذلك قررت العائلة الإيطالية استدعاء طبيب الطوارئ، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، وحاول الأطباء جهدهم لإنقاذها، ولكن الطفلة توفيت في الساعة الرابعة فجراً.

وقالت الصحيفة إن عدم وضوح أسباب الوفاة، أدى لتشريح الجثة، واكتشف الأطباء تغييرات في الدماغ، ربما بسبب ما يسمى طبياً بـ “متلازمة الرضيع المخضوض”، والذي ينتج عنه تضخم الدماغ بقوة.

واعترف الأب بأنه هز ابنته، وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، تم وصف الحادثة بأنها “مأساة”، وأنه من الصعب للأم أن تستوعب ما حدث، خصوصاً أن الطفلة كانت وحيدة لأبويها.

المصدر : Süddeutsche Zeitung