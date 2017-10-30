قتلى بينهم 3 علماء .. العثور على حطام مروحية روسية كانت قد تحطمت في القطب الشمالي الخميس الماضي

قتلى بينهم 3 علماء .. العثور على حطام مروحية روسية كانت قد تحطمت في القطب الشمالي الخميس الماضي

عثر على هيكل المروحية الروسية التي تحطمت الخميس في البحر في ارخبيل سفالبارد النروجي في القطب الشمالي، واعتبر ركابها الثمانية قتلى، حسبما أعلنت الاحد هيئة الانقاذ النروجية.

وقالت الهيئة في بيان “تم تحديد موقع هيكل المروحية الروسية (…) شمال شرق هيرودين بعمق 209 امتار” موضحة ان عمليات البحث ستركز الان على الركاب الذين اعتبروا قتلى.

وبحسب السلطات الروسية فقد كان على متن المروحية خمسة من طاقم المروحية وثلاثة علماء جميعهم يحملون الجنسية الروسية.

والمروحية روسية الصنع من طراز ميل مي-8 وفقدت بعد ظهر الخميس على بعد كيلومترين الى ثلاثة كيلومترات قبالة بارينتسبورغ وهو مجمع منجمي روسي يقع على سفالبارد.

والمروحية متمركزة بشكل دائم في بارينتسبورغ وفقد أثرها لدى عودتها من بيراميدين، وهو مجمع تعدين سابق تحول حاليا الى مزار سياحي.

وأكد القنصل العام الروسي في سفالبارد فياشيسلاف نيكولايف لوكالة انباء انترفاكس أن “الطائرة مدنية تابعة لشركة اركتيكوغول وهي تنقل عاملين في مجال تعدين” بين سفالبارد وبارينتسبورغ.

وخصصت امكانيات بحث كبيرة بينها طائرة دورية بحرية ومروحيتان والعديد من البوارج النروجية وطائرة دنماركية وطائرة نقل روسية وروبوت صغير للبحث تحت الماء.

ودرجات الحرارة في هذه المنطقة القطبية التي يلفها الظلام في القسم الاكبر من اليوم في هذه الفترة من العام، قريبة من الصفر.

ومنحت النروج السيادة على سفالبارد الواقعة على بعد 1000 كلم من القطب الشمالي بموجب اتفاقية باريس الموقعة العام 1920. ويتمتع مواطنو الدول الموقعة على الاتفاقية ب”حرية دخول متساوية” الى سفالبارد ومياهها.

وتدير روسيا منجم فحم في بارينتسبورغ، وهو مجمع كبير يعمل فيه مئات الروس والاوكرانيين. (AFP)